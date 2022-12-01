В Латвии создадут Министерство климата и энергетики

За создание должности нового министра проголосовали 52 депутата коалиции, а все 45 присутствующих депутатов оппозиции проголосовали против.

Дальнейшее продвижение поправок не поддерживала Юридическая комиссия парламента, поэтому депутаты оппозиции обвинили будущую коалицию в несоблюдении процедур Сейма. В Юридической комиссии замысел был отклонен, потому что в ней у будущей коалиции нет большинства.

Депутаты Сейма также отклонили предложение фракции "Прогрессивных" расширить функции министра климата и энергетики, определив его также ответственным за среду.

Также были отклонены предложения фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) создавать новые должности министров, либо путем объединения сфер ответственности министров экономики и сообщения, либо сферы экономики, климата, охраны среды и энергетики. Поддержку не получила также предложение СЗК объединить должности министров внутренних дел и юстиции.

Неофициально известно, что на новую должность министра претендует представитель "Нового Единства" Раймондс Чударс.