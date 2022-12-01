Сейм поддержал введение должностей вице-министров

В законе установлено, что вице-министр ведает отдельными отраслями и сферами политики, которые входят в компетенцию соответствующего министра и ведение которых ему назначено министром, а также по поручению министра выполняет другие обязанности. Вице-министр имеет право присутствовать на заседаниях правительства в качестве советника.

Вице-министров назначает премьер-министр, в том числе премьер-министр сможет сделать это по предложению министра соответствующей сферы.

Вице-министр сможет находиться на должности не дольше, чем соответствующий министр.

Кабинет министров до 1 октября 2023 года должен предоставить в Сейм законопроекты об изменениях в других законах, необходимых для обеспечения деятельности вице-министра.

Принятый законопроект подали депутаты грядущей коалиции.

Союз зеленых и крестьян планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить ожидаемые решения Сейма о введении нового министерства и заместителей министров, сегодня утром в программе LTV Rīta panorāma рассказал председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис.