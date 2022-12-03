Гороскоп Василисы Володиной на декабрь: кто главный везунчик месяца?

Овен

Первая часть месяца пройдет в напряжении и внутренних сомнениях, встанет вопрос выбора. "К счастью, все завершится ощущением внутренней победы 19 декабря. Поэтому стоит сразу сказать себе - молодец, я! Справлюсь! И не сомневайтесь в себе ни на минуту", - говорит Василиса Володина.

Телец

Любые события вокруг вас не могу отменить главного – ваш внутренний вектор в декабре чутко настраивается на те изменения, которые в дальнейшем нужно предпринять. Астролог советует Тельцам планировать ближайшее будущее, поскольку в 2023-м "результатом будет новое направление движения".

Близнецы

"Зима начнется для вас как битва на работе, за профессиональные достижения, но главным мотиватором будет любовь или общественное мнение", - отмечает Володина. Сейчас для Близнецов настало время восстановить полезные навыки или знания из прошлого - с успехом для себя.

Рак

Раки никак не могут начать действовать. "Хватит прокрастинировать и ждать, сваливая вину на кого-то другого", - подчеркивает астролог. Она добавляет: "Начинайте прямо сейчас, не дожидаясь особенно подходящего момента".

Лев

Астролог не рекомендует слишком "зажигать", так как есть риск упустить значительное. Вторая половина декабря подойдет для обучений, для всех отчетных мероприятий, юридических тонкостей и успокоения душевных волнений. "Да и для веселья тоже".

Дева

Володина предупреждает: "Не дожидаясь начальственного окрика, начинайте приходить на работу вовремя, а вот сидеть в интернете по личным вопросам в течение дня, наоборот, прекращайте". К концу месяца она советует Девам устроить себе пару светских выходов.