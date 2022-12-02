Некий водитель микроавтобуса прямо напротив полицейского участка Рижской муниципальной полиции вызвал столкновение с легковой машиной, потому что потерял бдительность и не заметил, что выезжает с пути меньшего значения, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Водитель микроавтобуса "вылетел" на главную дорогу и стал причиной ДТП
Водитель микроавтобуса "вылетел" на главную дорогу и стал причиной ДТП
Водитель микроавтобуса "вылетел" из переулка, тут же вызвав столкновение.
Пассажир не пострадала, сработали воздушные подушки, а сам водитель слегка разбил голову, но от помощи медиков отказался.
Водитель признал, что виновен, но главное, что все кончено, и никто тяжело не пострадал.
Видео: подробнее в программе Degpunktā
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