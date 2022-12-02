Видео ⟩ Водитель микроавтобуса "вылетел" на главную дорогу и стал причиной ДТП

Водитель микроавтобуса "вылетел" из переулка, тут же вызвав столкновение.

Пассажир не пострадала, сработали воздушные подушки, а сам водитель слегка разбил голову, но от помощи медиков отказался.

Водитель признал, что виновен, но главное, что все кончено, и никто тяжело не пострадал.

Видео: подробнее в программе Degpunktā