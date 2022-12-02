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Видео ⟩ Водитель микроавтобуса "вылетел" на главную дорогу и стал причиной ДТП

rus.tvnet.lv
Водитель микроавтобуса "вылетел" на главную дорогу и стал причиной ДТП
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Авария. Иллюстративное фото.
Авария. Иллюстративное фото. Фото: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Некий водитель микроавтобуса прямо напротив полицейского участка Рижской муниципальной полиции вызвал столкновение с легковой машиной, потому что потерял бдительность и не заметил, что выезжает с пути меньшего значения, сообщает передача TV3 Degpunktā.

Водитель микроавтобуса "вылетел" из переулка, тут же вызвав столкновение.

Пассажир не пострадала, сработали воздушные подушки, а сам водитель слегка разбил голову, но от помощи медиков отказался.

Водитель признал, что виновен, но главное, что все кончено, и никто тяжело не пострадал.

Видео: подробнее в программе Degpunktā

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