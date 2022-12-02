"Объединенный список" назовет кандидатов в министры на следующей неделе

Он сообщил, что до сих пор кандидаты на все министерские посты еще не ясны, потому что руководящий процессом формирования правительства Кришьянис Кариньш решил сначала разработать проект декларации Кабинета министров, за создание которого отвечают 14 рабочих групп.

По словам Кучинскиса, сегодня второй вариант проекта декларации правительства, подготовленный и доработанный рабочими группами, может быть вынесен на обсуждение, а в понедельник, 5 декабря, его планируется обсудить совместно с социальными партнерами.

"Теоретически все подходит к концу. На следующей неделе мы должны закончить декларацию и начать более широко в открытую говорить о кандидатах на министерские должности", - сказал политик, отметив, что голосование Сейма по утверждению нового правительства может состояться в первой половине недели, следующей за будущей, как и планировалось "Новым Единством".

"Объединенному списку" на данный момент предложено взять на себя ответственность за четыре министерства: внутренних дел, земледелия, регионального развития и здравоохранения. Кучинскис видит себя потенциальным министром внутренних дел. Пока он воздержался от комментариев по поводу других кандидатов от "Объединенного списка" на министерские посты.

Если Кучинскис станет министром внутренних дел, его главным приоритетом будет улучшение системы гражданской обороны, чтобы каждый гражданин понимал, что делать в "час икс".

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