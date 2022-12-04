Украинец Валерий Оленийчук переехал в Латвию еще в 2013-м, чтобы заниматься здесь бизнесом. Кто знал тогда, что Валерию с братом придется в Латвии организовывать поставку в Украину автомобилей, генераторов, гуманитарной помощи. И что в помещениях старой бумажной фабрики, которую братья планировали превратить в гостиницу, волонтеры будут производить для Украины окопные свечи.
Видео ⟩ Из Латвии с любовью: свечи для Украины
Из Латвии с любовью: свечи для Украины
Журналисты программы "Балтия" на телеканале "Настоящее время" отправилась в главный волонтерский штаб Юрмалы.
"Параллельно мы там занимаемся - находим деньги на дроны, находим деньги на пикапы",
- рассказывает Валерий.
Один из волонтеров штаба Янис отмечает: "Они же там на фронте сражаются и за нас тоже! Это ни для кого не тайна уже, ничего я нового не сказал! Зима приближается, и эти свечки будут нужны не только для фронта, но и для гражданского населения. Мы же все прекрасно знаем, какой там террор происходит.
Конечно, мы этими свечами не всей Украине, но хоть кому-то поможем, это тоже немало!.."
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