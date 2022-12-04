Видео ⟩ Из Латвии с любовью: свечи для Украины

Один из волонтеров штаба Янис отмечает: "Они же там на фронте сражаются и за нас тоже! Это ни для кого не тайна уже, ничего я нового не сказал! Зима приближается, и эти свечки будут нужны не только для фронта, но и для гражданского населения. Мы же все прекрасно знаем, какой там террор происходит.