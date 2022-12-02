Ждать ли снега? Прогноз погоды на субботу

Максимальная температура воздуха будет в пределах -3...-7 градусов, местами на побережье не ниже -1...-2 градусов. Будет дуть слабый восточный ветер.

В Риге день будет преимущественно облачным, но без осадков. Ветер слабый с востока, максимальная температура воздуха составит -3...-4 градуса.