Шольц по телефону призвал Путина вывести войска из Украины и искать дипломатическое решение

"Часовая беседа была посвящена продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям", - сообщило ведомство по печати и информации федерального правительства. Как отмечается, канцлер в ходе разговора осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул "решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии". "Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры стран также обсудили продовольственную ситуацию в мире - "особенно напряженную в результате российской агрессивной войны". "Канцлер и Президент России договорились поддерживать контакт", - добавили в Берлине.

Путин назвал помощь Украине "деструктивной линией"

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Путин заявил канцлеру ФРГ, что "ракетные удары по определенным целям на территории Украины" являются "вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики".

Кроме того, Путин назвал "деструктивной" линию западных государств, оказывающих Киеву помощь вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. По мнению Москвы, "все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".