"Он меня не заметил". У торгового центра Domina машина врезалась в ограждение

По словам водителя Hyundai Владимира, ехавшая по соседней полосе машина перестраивалась, и водитель его не заметил.

Владимир рассказал, что во время движения почувствовал удар, после чего потерял контроль над автомобилем, который врезался в ограждение.

В результате аварии сильнее пострадал автомобиль Hyundai. Люди, к счастью, травм не получили.

Водителем Škoda оказался гражданин Украины, он комментировать произошедшее не захотел.

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