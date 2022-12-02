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"Он меня не заметил". У торгового центра Domina машина врезалась в ограждение

rus.tvnet.lv
"Он меня не заметил". У торгового центра Domina машина врезалась в ограждение
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Фото: скриншот видео

В Риге, на улице Иерикю, водитель автомобиля Škoda, возможно, не заметил ехавший по соседней полосе Hyundai. В результате аварии Hyundai врезался в барьер у торгового центра Domina, сообщает передача Degpunktā.

По словам водителя Hyundai Владимира, ехавшая по соседней полосе машина перестраивалась, и водитель его не заметил.

Владимир рассказал, что во время движения почувствовал удар, после чего потерял контроль над автомобилем, который врезался в ограждение.

В результате аварии сильнее пострадал автомобиль Hyundai. Люди, к счастью, травм не получили.

Водителем Škoda оказался гражданин Украины, он комментировать произошедшее не захотел.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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