"Людоедский" план: Подоляк рассказал о планах РФ ударить по инфраструктуре во время морозов

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут усиления морозов. Чтобы ночью температура опустилась до 8-10 градусов ниже нуля, и в этот момент хотят дать самый чувствительный удар по Украине. Они открыто ждут возможности, чтобы украинцы как можно сильнее мерзли, потому что в этом случае основной удар будет не по энергетике как таковой, а через энергетический сектор по отоплению", - сказал Подоляк в интервью с российской журналисткой Юлией Латыниной.