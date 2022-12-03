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"Людоедский" план: Подоляк рассказал о планах РФ ударить по инфраструктуре во время морозов

rus.tvnet.lv
"Людоедский" план: Подоляк рассказал о планах РФ ударить по инфраструктуре во время морозов
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Эвакуация мирного населения Украины после ударов России по энергетической инфраструктуре, 21 ноября 2022 года
Эвакуация мирного населения Украины после ударов России по энергетической инфраструктуре, 21 ноября 2022 года Фото: Bernat Armangue

Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут усиления морозов. Чтобы ночью температура опустилась до 8-10 градусов ниже нуля, и в этот момент хотят дать самый чувствительный удар по Украине. Они открыто ждут возможности, чтобы украинцы как можно сильнее мерзли, потому что в этом случае основной удар будет не по энергетике как таковой, а через энергетический сектор по отоплению", - сказал Подоляк в интервью с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Он заявил, что этот план абсолютно "людоедский" и полностью продуман.

23 ноября Россия выпустила десятки крылатых ракет по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии и тепла.

Массированные российские атаки на энергосистему Украины продолжаются с 10 октября.

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже больше 9 месяцев.

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