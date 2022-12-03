Россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине, когда наступят сильные морозы, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Людоедский" план: Подоляк рассказал о планах РФ ударить по инфраструктуре во время морозов
"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась, они ждут усиления морозов. Чтобы ночью температура опустилась до 8-10 градусов ниже нуля, и в этот момент хотят дать самый чувствительный удар по Украине. Они открыто ждут возможности, чтобы украинцы как можно сильнее мерзли, потому что в этом случае основной удар будет не по энергетике как таковой, а через энергетический сектор по отоплению", - сказал Подоляк в интервью с российской журналисткой Юлией Латыниной.
Он заявил, что этот план абсолютно "людоедский" и полностью продуман.
23 ноября Россия выпустила десятки крылатых ракет по объектам энергетической инфраструктуры по всей Украине, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии и тепла.
Массированные российские атаки на энергосистему Украины продолжаются с 10 октября.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже больше 9 месяцев.
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