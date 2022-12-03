Павлютс: в Латвии наблюдается реванш консерватизма

На последних выборах в Сейм партия "Движение За!" в общем списке с "Для развития Латвии" и "Развитие" не смогла преодолеть 5-процентный барьер, а в 13-м Сейме эти партии работали в правящей коалиции.

Павлютс отметил, что "Для развития/За" - не единственные либералы, которые безуспешно баллотировались на парламентских выборах в последние месяцы, поражение потерпели и их единомышленники в других странах - Дании, Израиле.

По мнению Павлютса, в условиях огромной напряженности, вызванной усталостью от пандемии, войной на Украине и ростом стоимости жизни, избиратели искали спасения в привычном выборе, центристских и консервативных предложениях.

Сейчас, по словам Павлютса, в партии необходима смена поколений. "Новая энергия и свежие мысли нужны и в наших руководящих институтах", - сказал он, добавив, что сам он не продолжит от руководство партией.

По словам Павлютса, теперь партии, входящие в "Для развития/За" продолжат свою активную политическую работу по отдельности, и перед ними будет стоять задача показать себе и избирателям, что "Для развития/За" не была партийным объединением одного избирательного цикла.

По словам Павлютса, партии нужны яркие и заметные политические инициативы. Все более актуальными становятся задачи защиты прав человека, признания всех семей, реформы в социальной поддержке, общество, основанное на знаниях, и цифровая трансформация.