Иран запросил помощь РФ для подавления протестов

"Это еще один пример того, как Россия и Иран ведут совместную работу, нарушая не только права человека и гражданские права жителей ИРИ, но и, безусловно, подвергая дальнейшей опасности жизни украинцев", - добавил Джон Кирби.

ООН: В ходе протестов погибли свыше 300 человек

По данным ООН, в ходе протестов в Исламской Республике погибли уже более 300 человек, в том числе - свыше 40 детей.

Между тем Высший совет национальной безопасности Ирана 3 декабря заявил, что число погибших во время протестов "превышает 200 человек". По данным государственного информационного агентства IRNA, в это число входят сотрудники служб безопасности, мирные жители, "вооруженные сепаратисты" и те, кого власти Ирана считают "устроителями беспорядков".

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца сентября. Поводом для их начала стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за "неправильное" ношение хиджаба. По словам свидетелей, девушку избили в полицейской машине, после чего она впала в кому, а затем умерла.

Власти Ирана утверждают, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Ее родственники настаивают, что девушка была здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.