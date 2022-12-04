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Елгава снова со светом: Sadales tīkls вернуло электричество 2800 клиентам

rus.tvnet.lv
Елгава снова со светом: Sadales tīkls вернуло электричество 2800 клиентам
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Электричество. Иллюстративное фото
Электричество. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Днем в воскресенье, 4 декабря, потребителям в Елгаве была восстановлена ​​подача электроэнергии, сообщило агентству LETA AS Sadales tīkls.

Перебои в электроснабжении были вызваны несколькими повреждениями линий электропередач среднего напряжения 20 кВ, которые были вызваны технологическими неисправностями в оборудовании.

Как сообщалось, во воскресенье в Елгаве без электричества остались около 2800 клиентов AS Sadales tīkls. Вскоре после 11:30, в электросети была зарегистрирована технологическая авария, затронувшая электроснабжение в окрестностях улиц Лачплеша, К. Хелманя, Пляву, Терветес, Кронвалда и бульвара Бривибас.

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