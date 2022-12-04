Россию обвиняют в сносе многоэтажных домов Мариуполя

"Русские в городе массово сносят многоэтажные дома. Об этом свидетельствуют фотографии спутниковой компании Maxar Technologies. Дом, где мы когда-то мирно жили, превратился в развалины. Его, в прямом смысле слова, сравнивают с поверхностью земли", - признали в мэрии Мариуполя.

Информация, имеющаяся в его распоряжении, свидетельствует о том, что во время осады обстрелы российских войск попали в 2257 многоквартирных домов.

"Это 90% жилого фонда. В целом уничтожено более 50% многоэтажных домов, или 1356 дома", - уточняют в самоуправлении города Украины.

Снося дома, россияне пытаются скрыть военные преступления.

Мариуполь переживает одну из крупнейших гуманитарных катастроф, вызванных российской агрессией. Город действительно разрушен, но в нем по-прежнему тысячи людей. По предварительным оценкам должностных лиц Украины в Мариуполе из-за российской атаки погибло около 22 000 мирных жителей.

Город Донекской области Мариуполь оказался в осаде вскоре после повторного вторжения России в Украину в конце февраля. До середины мая защитники города пытались удержать позиции, пока россияне не захватили последний бастион - территорию металлургического предприятия "Азовсталь".