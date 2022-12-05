По словам известного астролога Василисы Володиной, "первая неделя зимы (5-11 декабря) обещает быть довольно бодрой". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и обозначила главные моменты грядущих семи дней.
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 декабря: Судьбой заданы 3 главных урока
Прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 декабря: Судьбой заданы 3 главных урока
"Из зоны комфорта могут выйти даже люди с Луной в Тельце, ну то есть те, кто спокойнее спокойного, - объяснила эксперт. - По-прежнему на небе не могут договориться мутабельные знаки - Близнецы, Стрелец и Рыбы, требуя от нас акробатической гибкости в делах, умения подстроиться под любого собеседника, адаптивности на уровне растений в пустыне…
Побеждает тот, кто не цепляется мертвой хваткой за постоянное и застывшее. А еще на эту неделю Судьбой нам заданы 3 главных урока.
- Стратегическое видение того, как переиграть любого соперника, тактика не важна
- Умение действовать, но не "нарываться". Нужна активность без агрессии.
- Умение признавать ограниченность своих представлений и доверяться потоку жизни.
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