Прогноз Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 декабря: Судьбой заданы 3 главных урока

"Из зоны комфорта могут выйти даже люди с Луной в Тельце, ну то есть те, кто спокойнее спокойного, - объяснила эксперт. - По-прежнему на небе не могут договориться мутабельные знаки - Близнецы, Стрелец и Рыбы, требуя от нас акробатической гибкости в делах, умения подстроиться под любого собеседника, адаптивности на уровне растений в пустыне…