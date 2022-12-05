Шесть человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Риге в воскресенье вечером, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Риге при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек
В Риге при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек
В воскресенье вечером спасатели получили вызов на улицу Алтонавас, где горел жилой дом.
Горела квартира на втором этаже двухэтажного дома с угрозой распространения пламени на остальную часть здания.
Пожарные вывели из здания семь человек, шесть из которых пострадали и были переданы медикам. До приезда VUGD из здания эвакуировались восемь человек.
Пожар был локализован после полуночи. Площадь возгорания на втором этаже составила 50 квадратных метров, горели также крыша и чердак на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 33 пожарных с девятью специализированными автомобилями.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!