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В Риге при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек
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Сотрудник Пожарно-спасательной службы. Иллюстративное фото
Сотрудник Пожарно-спасательной службы. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Шесть человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Риге в воскресенье вечером, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В воскресенье вечером спасатели получили вызов на улицу Алтонавас, где горел жилой дом.

Горела квартира на втором этаже двухэтажного дома с угрозой распространения пламени на остальную часть здания.

Пожарные вывели из здания семь человек, шесть из которых пострадали и были переданы медикам. До приезда VUGD из здания эвакуировались восемь человек.

Пожар был локализован после полуночи. Площадь возгорания на втором этаже составила 50 квадратных метров, горели также крыша и чердак на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали 33 пожарных с девятью специализированными автомобилями.

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