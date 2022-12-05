На прошлой неделе в центре скандала оказался телеканал "Дождь" - он был оштрафован на 10 тысяч евро и сразу же попал под проверку за страшную формулировку. Произошедшее вызвало широкие дискуссии в обществе, прокомментировал высказывание журналиста "Дождя" Алексея Коростелева и журналист TV3 Эдийс Бошс.
"К сожалению, это так ужасающе просто!". Журналист TV3 о скандале вокруг "Дождя"
"Прозвучавшие в эфире "Дождя" высказывания за последние дни по-разному склоняли, комментировали, отзывали, поясняли, защищали и осуждали... Однако их суть была именно в том, что они выражали сочувствие по отношению к российским парням, которых режим Путина бросил в свою кровавую мясорубку.
Эта история на самом деле раскрывает проблему.
Многим оппозиционерам Кремля кажется, что они могут быть антипутинистами, не выступая в то же время против своего государства в целом. При всем уважении, однако это не допустимо, пока идет война.
Армия Путина - инструмент геноцида. Каждый самый несчастный новобранец - это винтик, помогающим этому инструменту работать.
Может быть, у них мерзнут ноги, но они не могут получить с латвийской земли ни обувь, ни даже сочувствие.
Сколько бы несчастных людей не служило в армии Путина, любое сочувствие армии геноцида множит геноцид!
Чем больше российских новобранцев замерзнет в траншеях, тем меньше будет изнасилованных и убитых украинцев... К сожалению, это так ужасающе просто!", - заявил в новостном эфире TV3 Эдийс Бошс.
Комментарий главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко
Конечно, скандал не мог не прокомментировать главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко. Он заверил, что "Дождь" никогда не занимался, не занимается и не планирует заниматься поставкой снаряжения.
"Итак, телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не планирует заниматься поставкой снаряжения, оснащения, вооружением, еды и чего бы то ни было еще российской армии на фронте или за пределами фронта. То же самое касается любой другой армии, это просто не является функцией телеканала. Телеканал "Дождь" - это медиа. И главная функция медиа, которую выполняет телеканал "Дождь", является информирование людей о том, что происходит, в том числе для информирования", - рассказал Дзядко.
По его словам, телеканал считает объявленную в России мобилизацию преступной и бессмысленной, именно поэтому и был создан адрес электронной почты army@tvrain.tv, сообщение о котором и привело к скандалу.
"Мы призвали наших зрителей отправлять туда информацию о том, с чем они сталкиваются, с какими нарушениями и прочим. Чтобы как можно большее количество людей знало о преступной безалаберности и человеконенавистническом характере этой преступной мобилизации, чтобы люди, которые сомневаются, следует им идти в военкомат или нет, этого не делали", - отметил Дзядко.
"Второе, что мне хотелось сказать, и это также очень важно. Телеканал "Дождь" имеет абсолютно четкую, ярко выраженную и однозначно однозначную антивоенную позицию. Мы считаем, и здесь я имею право говорить от лица телеканала, что это преступная, ничем не спровоцированная война, которую российское руководство развязала о отношении Украины. И более того, такого же мнения придерживается и Алексей Коростелев, и об этом он написал у себя на канале.
Далее, что произошло в эфире. В эфире произошла ошибка, в эфире произошла оговорка. Некоторые пишут, это был заранее написанный текст. Это неправда. Алексей Коростелев объявлял адрес электронной почты и говорил от себя. Тянул время между подключением следующего гостя. И он сказал не то, что хотел сказать. К сожалению, так бывает", - сказал Тихон Дзядко, подчеркнув, что телеканал принял непростое решение расстаться с Алексеем Коростелевым, и в очередной раз повторив, что телеканал "Дождь" поставкой снаряжения и оснащения для армии "не занимался, не занимается и не будет заниматься".
Что случилось?
Как сообщалось, NEPLP оштрафовал телеканал "Дождь" на сумму 10 000 евро. Штраф применен за упоминание оккупированного Крыма как части России и российской армии - как "нашей армии".
Как сообщил Аболиньш, по факту конкретного сюжета на телеканале "Дождь" также начато дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии.
Как пояснил в Twitter главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <...> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".
Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы "Здесь и сейчас" заявила, что "Дождь" решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, который вел программу в четверг и высказался в поддержку российской армии.
Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!