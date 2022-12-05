"К сожалению, это так ужасающе просто!". Журналист TV3 о скандале вокруг "Дождя"

Комментарий главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко

Конечно, скандал не мог не прокомментировать главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко. Он заверил, что "Дождь" никогда не занимался, не занимается и не планирует заниматься поставкой снаряжения.

"Итак, телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не планирует заниматься поставкой снаряжения, оснащения, вооружением, еды и чего бы то ни было еще российской армии на фронте или за пределами фронта. То же самое касается любой другой армии, это просто не является функцией телеканала. Телеканал "Дождь" - это медиа. И главная функция медиа, которую выполняет телеканал "Дождь", является информирование людей о том, что происходит, в том числе для информирования", - рассказал Дзядко.

По его словам, телеканал считает объявленную в России мобилизацию преступной и бессмысленной, именно поэтому и был создан адрес электронной почты army@tvrain.tv, сообщение о котором и привело к скандалу.

"Мы призвали наших зрителей отправлять туда информацию о том, с чем они сталкиваются, с какими нарушениями и прочим. Чтобы как можно большее количество людей знало о преступной безалаберности и человеконенавистническом характере этой преступной мобилизации, чтобы люди, которые сомневаются, следует им идти в военкомат или нет, этого не делали", - отметил Дзядко.