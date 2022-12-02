Скандал вокруг "Дождя" набирает обороты: цепочка событий

Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом Telegram-канале — помощь ли это?