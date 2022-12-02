В пятницу, 2 декабря, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро. Кроме того, в связи с высказываниями журналиста Алексея Коростелева были начаты несколько проверок, к делу подключилась и Служба государственной безопасности. Незамедлительно последовала реакция представителей Латвии - например, министр обороны Артис Пабрикс заявил, что "чаша терпения переполнена". Собрали всю информацию о скандале с "Дождем" в одном месте.
Скандал вокруг "Дождя" набирает обороты: цепочка событий
Штраф NEPLP
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро, о чем сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter.
Штраф применяется за изображение оккупированного Крыма в составе России и наименование российской армии "нашей армией".
Par TV Rain un NEPLP lēmumiem pic.twitter.com/e8jRqxLCyf— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) December 2, 2022
Председатель NEPLP отметил, что за сюжет "Дождя" против телеканала возбуждено дело об административном правонарушении.
Он подчеркнул, что за три существенных нарушения NEPLP вправе аннулировать разрешение на вещание канала. Этот случай является вторым существенным нарушением за последние месяцы.
Еще одна проверка
Также сообщается, что вчера в эфире "Дождя" прозвучала следующая фраза: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".
російський «опозиційний» канал Дождь забезпечує необхідними речима російських солдатів, щоб тим було комфортніше вбивати українців.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) December 2, 2022
Про це зізнався сам ведучий.
Нагадаю, Дождь зараз працює у Латвії, а деякі українські політики досі роздають йому коментарі. pic.twitter.com/CV20RQ0Wrb
Позже главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко извинился за выбор слов.
"Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами", - заявил Дзядко.
Тем не менее Аболиньш заявил, что это случай также будет расследован. Агентство LETA сообщает, что это может стать тем самым третьим нарушением.
Vērtēsim administratīvā procesa laikā un rīkosimies atbilstoši likumam— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) December 2, 2022
Подключилась Служба государственной безопасности
Служба государственной безопасности (VDD) в пятницу начала проверку в связи с высказываниями журналиста в эфире телеканала "Дождь".
Как в службе сообщили агентству LETA, принимая во внимание преступления российских оккупационных сил против Украины и ее народа, оказание какой-либо поддержки стране-агрессору России недопустимо.
VDD напоминает, что за прямой или косвенный сбор или передачу каких-либо финансовых средств или другого имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвии, деятельность которого направлена против территориальной целостности или политической независимости страны или иным образом противоречит обязательным для Латвии международным законам, предусмотрена уголовная ответственность.
VDD неоднократно предупреждала ответственные учреждения и должностных лиц о том, что перенос деятельности российских так называемых независимых СМИ в Латвию связан с различными рисками.
Во-первых, переселившиеся с территории государства-агрессора представители СМИ создают разведывательные риски. Так как эти медиа-предприятия и журналисты долгое время работали в стране-агрессоре, не исключена и связь отдельных начавших в Латвии работу СМИ и их представителей с российскими спецслужбами. Кроме того, возможен усиленный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрировавших в Латвию СМИ, отмечает VDD.
Во-вторых, деятельность представителей российских СМИ в Латвии связана с рисками безопасности информационного пространства Латвии. В течение многих лет Россия осуществляла целенаправленные и систематические меры по влиянию на общественное мнение в соответствии с интересами России, поэтому существует риск того, что в контент, создаваемый некоторыми СМИ, могут быть включены сообщения, направленные против западных стран, включая Латвию.
Реакция Латвии
Министр обороны Артис Пабрикс в Twitter критически высказался про телеканал "Дождь".
Uzskatu, ka Dožģ ir jādodas strādāt uz Krieviju un uzturēšanās atļaujas ir jāatņem. Mērs ir pilns.— Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022
Считаю, что "Дождю" надо отправиться работать в Россию, а разрешение на нахождение надо отнять. Чаша полна.
Спустя некоторое время Пабрикс указал в Twitter: "Мне сообщают, что процесс начался".
Схожее мнение и у театрального режиссера Алвиса Херманиса, который уже критиковал телеканал за интервью Мартиньша Стакиса.
Многие в российской эмиграции меня сейчас называют неонацистом, потому что летом посоветовал "Дождю" не вмешиваться во внутреннюю политику Латвии и выбрать, на какой стороне они в этой войне. Тихон Дзядко ответил, что они пацифисты в этом конфликте. Теперь оказалось, что "Дождь" все-таки поддерживает российскую армию и ее солдат.
С 24.02 все просто. Ты либо на одной, либо на другой стороне.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обсудил эту ситуацию с руководителями VDD и NEPLP. Он отметил, что любая поддержка российской агрессии недопустима и подлежит осуждение. После проверки фактов последуют соответствующие действия.
В свою очередь председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Дидзис Шмитс агентству LETA рассказал, что в комиссии этот вопрос еще не обсуждался. Однако политик напомнил свое личное мнение, которое он выражал и публично - по его мнению, Латвия не должна принимать российские СМИ.
"То, что какое-то российское СМИ выступает против режима Путина, не означает, что оно дружественное нам", - отметил он.
По его мнению, нужно оценить, кто финансирует "Дождь". Шмитс допускает, что латвийским учреждениям известны источники финансирования программы. Однако во время войны не всегда можно оценить, кто какой стороне лоялен, отметил политик. По мнению парламентария, у СМИ нужно отобрать лицензии, а сотрудникам нужно аннулировать вид на жительство в Латвии.
Шмитс допускает, что руководимая им комиссия может обсудить вопрос "Дождя" на следующей неделе
Реакция "Дождя"
В эфире телеканала "Дождя" журналистка Катерина Котрикадзе заявила о том, что Алексей Коростелев (журналист, который и заявил о "помощи российской армии") уволен.
Дождь зачем-то уволил ведущего, который озвучил то, чем занимается их телеканал pic.twitter.com/BkdCKjqIhA— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) December 2, 2022
Кроме того, она повторно принесла извинения у всех, "у кого сложилось превратное впечатление".
Комментарий уволенного журналиста
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Первое. Всем спасибо за поддержку, очень благодарен всем, кто написал лично и публично.
Второе. Вчера мы командой сделали прекрасный, на мой взгляд, выпуск новостей. За что команде большое спасибо. Ложкой дегтя, которая за сутки превратилась в тонну говна, стала моя фраза о помощи мобилизованным. Прикреплять лишний раз не буду.
Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста — напомню — прекрасного выпуска. Жаль ли мне брошенного всеми голодного мобилизованного (о них шла речь)? Да. Путин красавчик? Нет. Кажется, водораздел проходит где-то тут. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе? Только тем, что рассказываю о них — вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом Telegram-канале — помощь ли это?
Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России — странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же.
Но фраза разлетелась — теперь у Дождя проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал — я благодарен за все 8 лет с небольшим перерывом, что я на нем работал. И увольнению, если оно спасет телеканал и позволит моим коллегам и дальше работать, я не противлюсь и принимаю его без скрытой обиды и чего-то там еще.
Отдельно. То, как это было оформлено в дневном эфире Дождя — не совсем соответствует реальному положению дел. Я оговорился в эфире, я готов к увольнению ради решений проблем канала (от появления украинских спикеров до административных в Латвии), но я не призывал к убийству прямо или косвенно. Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира. Так что виновным в преступлении против человечности себя не признаю.
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Телеканал "Дождь" возобновил вещание 18 июля. Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.
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