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Получены первые запросы о выдаче депутатам доступа к гостайне

rus.tvnet.lv/LETA
Получены первые запросы о выдаче депутатам доступа к гостайне
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Первое заседание 14-го Сейма
Первое заседание 14-го Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

К настоящему моменту Бюро по защите Сатверсме (БЗС) получило запросы о предоставлении доступа к государственной тайне должностным лицам президиума Сейма и четырем депутатам комиссий, сообщили агентству LETA в БЗС.

Запросы на выдачу доступа к гостайне продолжают поступать.

Чтобы начать необходимые проверки, БЗС связалось с администрацией Сейма и попросило как можно скорее подать документы на всех депутатов, которым нужны специальные разрешения.

Допуск к гостайне нужен депутатам комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, бюджетно-финансовой комиссии, комиссии по правам человека и общественным делам, комиссии по делам Европы, юридической комиссии, комиссии по национальной безопасности, комиссии по иностранным делам, комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, комиссии по публичным расходам и ревизиям, парламентской комиссии по расследованию.

Срок проверки составляет три месяца с возможностью продления еще на три месяца.

Учитывая геополитическую ситуацию, проверки будут проводиться с особой тщательностью.

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