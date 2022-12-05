Получены первые запросы о выдаче депутатам доступа к гостайне

Запросы на выдачу доступа к гостайне продолжают поступать.

Чтобы начать необходимые проверки, БЗС связалось с администрацией Сейма и попросило как можно скорее подать документы на всех депутатов, которым нужны специальные разрешения.

Допуск к гостайне нужен депутатам комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, бюджетно-финансовой комиссии, комиссии по правам человека и общественным делам, комиссии по делам Европы, юридической комиссии, комиссии по национальной безопасности, комиссии по иностранным делам, комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, комиссии по публичным расходам и ревизиям, парламентской комиссии по расследованию.

Срок проверки составляет три месяца с возможностью продления еще на три месяца.

Учитывая геополитическую ситуацию, проверки будут проводиться с особой тщательностью.