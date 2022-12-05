К настоящему моменту Бюро по защите Сатверсме (БЗС) получило запросы о предоставлении доступа к государственной тайне должностным лицам президиума Сейма и четырем депутатам комиссий, сообщили агентству LETA в БЗС.
Получены первые запросы о выдаче депутатам доступа к гостайне
Запросы на выдачу доступа к гостайне продолжают поступать.
Чтобы начать необходимые проверки, БЗС связалось с администрацией Сейма и попросило как можно скорее подать документы на всех депутатов, которым нужны специальные разрешения.
Допуск к гостайне нужен депутатам комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, бюджетно-финансовой комиссии, комиссии по правам человека и общественным делам, комиссии по делам Европы, юридической комиссии, комиссии по национальной безопасности, комиссии по иностранным делам, комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, комиссии по публичным расходам и ревизиям, парламентской комиссии по расследованию.
Срок проверки составляет три месяца с возможностью продления еще на три месяца.
Учитывая геополитическую ситуацию, проверки будут проводиться с особой тщательностью.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!