Бандероли с глазами животных. Почта Испании обнаружила еще три угрожающие посылки для дипломатов Украины

24 ноября - обнаружение взрывчатки в письме на имя премьер-министра Педро Санчеса (рассказали об этом лишь 1 декабря);

Педро Санчеса (рассказали об этом лишь 1 декабря); 30 ноября - взрыв в посольстве Украины в Мадриде, перехват письма со взрывчаткой в оружейной компании Instalaza на северо-востоке Испании;

Украины в Мадриде, перехват письма со взрывчаткой в Instalaza на северо-востоке Испании; 1 декабря - сразу три бомбы: на авиабазе Торрехон-де-Ардос под Мадридом, в испанском министерстве обороны и посольстве США.

В субботу испанская полиция сообщила, что все шесть писем с бомбами, судя по имеющейся информации, были отправлены из города Вальядолид на северо-западе Испании.

МИД Украины высказал предположение, что отправившие эти посылки люди преследовали одну цель. "Не будучи способными остановить Украину, нас пытаются запугать на дипломатическом фронте. Могу сразу сказать, что попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", - сказал на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На прошлой неделе неизвестные также испачкали экскрементами дверь квартиры украинского посла в Ватикане. А посольство Украины в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, сообщил спикер МИД страны Олег Николенко.

Новые посылки с глазами животных в понедельник выявили сотрудники службы безопасности почтового оператора Испании, которые сообщили об этом полиции. По словам источника агентства Рейтер, полицейские не обнаружили в посылке взрывчатых веществ.

По словам Николенко, вместе с задержанными в понедельник тремя посылками всего МИДу Украины известно уже о 21 попытке отправить подобные письма или бандероли.

Плашка Фото: BBC