Как пишет со ссылкой на неназванных чиновников американское издание Wall Street Journal, Соединенные Штаты тайно модифицировали ракетные комплексы Himars, которые они поставляют Украине, чтобы снизить их дальнобойность. Об этом сообщает Русская служба BBC.
США тайно модифицировали Himars, чтобы Украина не могла обстреливать Россию
Официальные лица США заявили, что администрация президента США Джо Байдена пыталась таким образом снизить риски эскалации войны.
С июня Вашингтон поставил Украине 20 ракет Himars, а также большое количество ракет GMLRS со спутниковым прицелом и дальностью действия около 80 километров. Эти ракеты применялись для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, технике и командным пунктам на территории Украины.
Официальные лица США признали, что Пентагон модифицировал поставляемые в Украину Himars, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS (армейские тактические ракетные комплексы), дальность действия которых составляет почти 300 километров.
Это показывает, как далеко зашла администрация Байдена, чтобы сбалансировать свою поддержку украинских сил и риск эскалации конфликта с Москвой, пишет WSJ.
США в любом случае не поставляют в Украину ракеты ATACMS, однако модификации все равно были сделаны на тот случай, если Киев смог бы приобрести ATACMS у третьих стран. Предоставленные Украине системы Himars вообще не могут использовать никакие другие ракеты, кроме GMLRS, даже если бы Киев смог сам создать или закупить такие боеприпасы.
Пентагон не вдается в подробности о том, какие именно модификации были сделаны для украинских систем, военные лишь подтверждают, что это касается и программного обеспечения, и механических частей.
"Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию боевых систем, предоставляемых нашим союзникам и партнерам. Но США продолжат предоставлять Украине средства, необходимые для противодействия российской агрессии", - заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.
WSJ напомнил, что ранее Соединенные Штаты отказывались предоставить Украине беспилотники Grey Eagle MQ-1C, поскольку Пентагон опасался, что они будут использоваться для нанесения ударов по целям в России. Администрация Байдена также развеяла надежды Киева на скорую поставку западных боевых самолетов, хотя Вашингтон не исключал возможности их поставки после окончания войны.
Дискуссии в США о поставках дальнобойного оружия в Украину активизировались на фоне продолжающихся обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!