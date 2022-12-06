США тайно модифицировали Himars, чтобы Украина не могла обстреливать Россию

Официальные лица США заявили, что администрация президента США Джо Байдена пыталась таким образом снизить риски эскалации войны.

С июня Вашингтон поставил Украине 20 ракет Himars, а также большое количество ракет GMLRS со спутниковым прицелом и дальностью действия около 80 километров. Эти ракеты применялись для нанесения ударов по российским складам боеприпасов, технике и командным пунктам на территории Украины.

Официальные лица США признали, что Пентагон модифицировал поставляемые в Украину Himars, чтобы они не могли запускать ракеты большой дальности, в том числе ATACMS (армейские тактические ракетные комплексы), дальность действия которых составляет почти 300 километров.

Это показывает, как далеко зашла администрация Байдена, чтобы сбалансировать свою поддержку украинских сил и риск эскалации конфликта с Москвой, пишет WSJ.