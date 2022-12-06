В Праге установили памятник Путину в виде гоблина

Эта временная скульптура была установлена ​​на месте, где с 1980 по 2020 год стоял памятник советскому генералу Ивану Коневу. Ожидается, что скульптуру продадут на аукционе, а вырученные средства пойдут на покупку оружия для Украины.

Название скульптуры "Демон Ахриман", отсылающее к демону из персидской мифологии. Скульптуру создал скульптор Душан Достал.

Он изображает Путина в образе гоблина, который перекрывает газовый кран.

Достал сказал, что эта скульптура изображает абсолютное зло и символизирует то, кто несет ответственность за рост цен на энергоносители. Скульптура также включает в себя параллели с нацистским лидером Адольфом Гитлером, поскольку гоблин Путин также держит правую руку в нацистском приветствии.

Размещение скульптуры организовал бизнесмен Далибор Дедек, инициатор акции "Подарок Путину".

New #Putin statue in #Prague shows goblin/lizzard putin with right hand raised and left on wheel of gas/oil pipe, shutting it down. pic.twitter.com/akPPNUAzn6 — Arkturus 🇸🇰 🇺🇦 🇪🇺 (@ArkturusRX) December 5, 2022

"Скульптура должна стать сигналом для Чехии, что проблема в Украине все еще продолжается и требует решения. Второй сигнал - украинцам, что мы с ними, и третий должен быть для России, что так же, как был памятник маршалу Коневу, который воспринимался положительно, так теперь они плюнули на свою историю", - сказал Дедек.

До демонтажа в 2020 году памятник Коневу много раз закрашивали или обливали краской. Перед ним также были установлены пояснительные таблички о советской оккупации.

После полномасштабного вторжения России в Украину мэрия Праги лишила Конева звания почетного гражданина города и переименовала улицу его имени.