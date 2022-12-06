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Министр сообщения рассказал, когда мы сможем начать использовать Rail Baltica

rus.tvnet.lv
Министр сообщения рассказал, когда мы сможем начать использовать Rail Baltica
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Министр сообщения Талис Линкайтс.
Министр сообщения Талис Линкайтс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Первые линии железнодорожного проекта Rail Baltica должны заработать в 2027 году, сказал во вторник, 6 декабря, министр сообщения Талис Линкайтс.

"Rail Baltica - это проект века для Латвии. Его строительство и своевременная реализация - один из приоритетов Латвии. Геополитическая ситуация и война показывают, насколько важен этот проект для стран Балтии и всей Европы", - сказал министр.

Добавив, что первые очереди проекта должны заработать в 2027 году.

Талис Линкайтс сообщил, что строительные работы уже начались как на Рижском центральном железнодорожном вокзале, так и в Рижском аэропорту. Также заключен договор на строительство Саласпилсского терминала, а в следующем году планируется начать строительство магистрали, чтобы создать связь с Каунасом и далее с Польшей.

Министр сообщил, что для реализации проекта принято несколько поправок в законы.

"Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час", - сказал Линкайтс.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica достигнет 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решено построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть расходов будет покрыта из средств Европейского союза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2026 по 2030 год.

Председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Агнис Дриксна рассказал, что в течение следующего года будут внесены обновления и корректировки в стратегию Rail Baltica, а также проведен анализ затрат в разрезе уже выполненных и предстоящих работ.

В свою очередь, в следующие четыре года - с 2023 по 2027 год - планируется только строительство.

Дриксна также упомянул, что с 2027 года начнутся тестирование и проверки соответствий проекта. К 2030 году транспортный коридор Rail Baltica должен быть завершен.

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