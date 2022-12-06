МИД: в России завели уголовные дела по закону о демонтаже советских памятников

Как отметили в МИД, нельзя исключать, что действия Следственного комитета России могут создавать риски для должностных лиц, участвовавших в принятии решений, особенно при поездках в частном порядке за пределы Латвии.

Министерство иностранных дел официально уведомило Россию о том, что ее попытки применить расширенную экстерриториальную уголовную юрисдикцию расцениваются как вмешательство во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН.

Как суверенная и независимая страна, Латвия не связана российским законодательством. Предпринимаемые Латвией шаги соответствуют международным обязательствам Латвии и текущей международной ситуации, подчеркивает Министерство иностранных дел.

Министерство иностранных дел призвало должностных лиц, занимавшихся данным вопросом, в том числе тех, кто больше не занимает должности, в том числе выборные, тщательно оценить необходимость зарубежных поездок в страны, не являющиеся членами НАТО и ЕС.

При рассмотрении возможности посещения страны, в том числе с транзитной целью, МИД рекомендует оценить, насколько тесны отношения и правовое сотрудничество конкретной страны с Россией, а также уровень защиты прав человека в этой стране.

При необходимости выезда за пределы Латвии МИД рекомендует зарегистрироваться в Консульском регистре на портале latvija.lv, ознакомиться с предупреждением о поездках для конкретной страны на сайте МИД и предоставить контактную информацию в Консульский департамент МИД и представительство Латвии, если таковое имеется в соответствующем иностранном государстве.

Министерство иностранных дел обращает внимание на то, что его возможности по оказанию консульской помощи в чрезвычайных ситуациях за границей могут быть ограничены, особенно в странах, где нет представительства Латвии.