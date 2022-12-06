Минздрав: на складах критическая ситуация с излишками вакцин

В ответ на пандемию Covid-19 Европейская комиссия ввела единую процедуру централизованных закупок, которая предусматривала проведение переговоров с производителями вакцин от имени всех государств-членов. В результате были заключены договоры о закупках. В июне этого года десять государств ЕС, в том числе Латвия, направили в Еврокомиссию письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу значительного излишка вакцин от Covid-19 и обязательства закупить еще больше вакцин в соответствии с действующими соглашениями.

Вопрос излишков вакцины до сих пор не решен, поэтому государства повторно призывают Еврокомиссию ускорить переговоры с производителями, принимая во внимание экономические трудности, вызванные войной в Украине. Страны подчеркивают, что любая дальнейшая задержка переговоров подорвет общественное доверие к вакцинации и вакцинам.

Латвия высоко ценит действия Еврокомиссии по обеспечению централизованных закупок на ранних стадиях пандемии Covid-19, как и усилия по решению проблемы избытка вакцин в государствах-членах.

С точки зрения Латвии, нынешняя ситуация критическая - склады заполнены вакцинами, предназначенными для уничтожения; такое разбазаривание государственных средств недопустимо, особенно в ситуации, когда Европа переживает тяжелый энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину.

Особую тревогу вызывает ситуация с поставками вакцин Pfizer, но неприемлемы и действия некоторых других производителей, которые планируют поставлять в государства ЕС недавно авторизированные вакцины с коротким сроком годности.

Латвия осознает сложность переговоров с производителями, но призывает Еврокомиссию сохранять твердую позицию в переговорах с Pfizer и другими производителями вакцин, стремясь к максимальной цели - внесению поправок в договор, которые позволили бы сократить объем заказанных вакцин без финансовых санкций и отменить поставки, когда государства-члены сочтут это необходимым в соответствии с фактической эпидемиологической ситуацией.