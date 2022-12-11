Вероятно чаще всего в рубрику "Звездные страсти" попадает Максим Галкин и Алла Пугачева. Итак, о чем на этот раз писала желтая пресса...
Галкина хотят лишить гражданства Израиля, а Пугачева вернется в РФ?
Пугачеву и Галкина могут лишить гражданства Израиля?
Алла Пугачева и Максим Галкин могут лишиться израильского гражданства, пишет портал "Униан". Сообщается, что СМИ Израиля провели расследование и выяснили, что Галкин получил паспорт израильтянина, потому что имеет дальних родственников-евреев.
Указано, что на репатриацию могут рассчитывать граждане с еврейскими корнями, которые не сменили иудаизм на любую другую религию. Максим же якобы обвенчался с Аллой Борисовной в православной церкви. Журналисты уточняют, что этот обряд разрешен только христианам.
Напомним, с 24 февраля Максим Галкин открыто призвал остановить войну. Он с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выехал в Израиль. В России юморист признан "иноагентом". Летом появились слухи, что семья собирается улететь в США. Примадонна и Галкин никак не комментируют эти слухи.
Алла Пугачева вернется в Россию?
В российских СМИ появилась информация, что Алла Пугачева собирается приехать на родину на новогодние праздники. Об этом заявил известный двойник Примадонны Даниил Калатура, сообщает "Униан".
У него есть информация, что артистка приедет в Москву на новогодние праздники. При этом Калатура уточнил, что Пугачева любит Россию.
Напомним, Примадоннав соцсетях критикует кремлевский режим и его приспешников, поддерживающих войну против Украины.
Ранее Алла Пугачева разместила публикацию в Instagram о том, как ее семья справляется с травлей: "Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так, - написала певица, снабдив пост фотографией пальм и голубого неба. - Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все".
RUS TVNET ранее писал, что Алла Пугачева покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль. Часть лета они провели в Юрмале. Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".
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