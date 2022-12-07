"Это вообще законно?" В Марупе няня снимает видео с детьми и выставляет онлайн

В коротких роликах запечатлены будни детского сада, в некоторых из них детей можно только услышать, но в других они хорошо видны. Лица детей при этом не скрыты.

"В некоторых видеороликах детей можно идентифицировать. Меня беспокоит, законно ли вообще снимать маленьких детей и публиковать это в Интернете? Как это влияет на восприятие ребенка и чему дети таким образом научатся? Ясно видно, что бывают моменты, когда, пока ребенок разговаривает, Гунита занята тем, что снимает себя", - рассказала женщина передаче.

Детский сад принадлежит гражданам Китая. Там передаче рассказали, что сотрудница работает няней, детям она очень нравится. Опубликованные видео удивили руководство детсада.

Если люди в своих соцсетях хотят размещать фотографии чужих детей, они должны получить разрешение родителей. До 18 лет ответственность за детей несут их родители, поясняет представительница Госинспекции по информации.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)