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Видео ⟩ Полиция под Ропажи остановила любителя дрифта. Он оказался без штанов

rus.tvnet.lv
Полиция под Ропажи остановила любителя дрифта. Он оказался без штанов
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Полиция останавливает любителя "дрифта"
Полиция останавливает любителя "дрифта" Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Штраф за езду в заносе (т. н. дрифт) ежедневно получают несколько водителей. В Ропажском крае опасное развлечение опробовали двое пьяных водителей, один из которых отправился на прогулку без штанов, сообщает программа Degpunktā.

Полиция самоуправления Ропажского края задержала нескольких правонарушителей, которые сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также совершали умышленный "дрифт". В одном случае водитель сам признался, что употреблял алкоголь, и не возражал против того, чтобы пройти проверку на алкотестере.

Водитель назвал сотрудникам полиции свои личные данные и попросил дать ему возможность съездить в Силакрогс, чтобы надеть штаны. По заявлению водителя, он оказался в машине без них, так как перед поездкой вышел из дома покурить. Впрочем, полицейские все равно не разрешили ему вернуться домой, так как он был в очевидном алкогольном опьянении.

Прибор по тестированию на опьянение констатировал у задержанного 1,6 промилле алкоголя в крови. За вождение в нетрезвом виде против мужчины возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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