Видео ⟩ Полиция под Ропажи остановила любителя дрифта. Он оказался без штанов

Полиция самоуправления Ропажского края задержала нескольких правонарушителей, которые сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также совершали умышленный "дрифт". В одном случае водитель сам признался, что употреблял алкоголь, и не возражал против того, чтобы пройти проверку на алкотестере.

Водитель назвал сотрудникам полиции свои личные данные и попросил дать ему возможность съездить в Силакрогс, чтобы надеть штаны. По заявлению водителя, он оказался в машине без них, так как перед поездкой вышел из дома покурить. Впрочем, полицейские все равно не разрешили ему вернуться домой, так как он был в очевидном алкогольном опьянении.

Прибор по тестированию на опьянение констатировал у задержанного 1,6 промилле алкоголя в крови. За вождение в нетрезвом виде против мужчины возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)