Полиция Германии сорвала государственный переворот. Среди задержанных - россиянка

Более 3000 полицейских обыскали более 130 домовладений в ходе того, что немецкие СМИ охарактеризовали как одну из крупнейших полицейских операций, когда-либо проводившихся в ФРГ.

Обыски были направлены против членов движения Reichsbürger ("Граждане Рейха"), которые подозреваются в "подготовке к насильственному проникновению в немецкий парламент с небольшой вооруженной группой", говорится в заявлении прокуратуры.

Задержанных обвиняют в том, что они "не позднее конца ноября 2021 года создали террористическую группу, поставившую перед собой цель свергнуть существующий государственный порядок в Германии и заменить его своим государством".

Двое из 25 человек задержаны за границей - в Австрии и Италии.

Прокуратура сообщила, что по подозрению в "участии в террористической организации" задержаны 22 гражданина Германии. По подозрению в поддержке организации задержаны еще трое человек, в том числе гражданка России.

В движение Reichsbürger входят неонацисты, теоретики заговора и оружейные энтузиасты, которые отвергают легитимность современной Германии.

В последние годы Reichsbürger стала все более радикальной и считается растущей угрозой безопасности.

Федеральная прокуратура заявила, что в состав недавно сформированной террористической группы входят бывшие солдаты.