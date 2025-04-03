В Балтэзерсе деревья на краю дороги пережили очередную аварию

"Боюсь, что здесь сейчас я их уже не найду, придется ехать заказывать новые", - Олег с тревогой ищет пропавшие очки, которые вроде бы завязал на шее шнурком. Они были потеряны в момент, когда мужчина на улице Алдеру на всей скорости врезался в дерево - существенно пострадала передняя часть его Volkswagen Golf.

"Вы знаете, собственно говоря, на небольшой скорости свернул - я рядышком здесь живу - и, может быть, чуть отвлекся как-то. Хотя сосед говорит, что здесь мистическое место - у него здесь третье дерево уже сносят, говорит, это последнее было. Причем мимо проезжала женщина, которая говорит - а мой муж снес предыдущее дерево здесь. Спросила - вы тоже попали? К сожалению, я тоже попал. Хотя большой стаж, все, я не знаю, что произошло, бывает. За рулем надо быть внимательнее", - говорит мужчина.

За разбитую машину водитель не переживает. У него есть еще две. Это транспортное средство теперь будет снято с учета и отправится на автомобильное кладбище.

В Государственной полиции пояснили, что мужчина был трезв. ДТП можно списать на невнимательность или, как рассказывают местные, на мистическую ауру улицы и деревьев.

Подробнее смотрите в сюжете передачи: