Эстония выслала руководителя пророссийских порталов

КаПо уже называло Корнилова, издателя baltija.eu и Baltnews , российским агентом влияния в своем ежегоднике за 2014 год.

В сегодняшнем посте в Твиттере в КаПо назвали Корнилова кремлевским активистом, вовлеченным в российскую сеть влияния.

В 2018 году MTÜ Altmedia , которой руководит Корнилов, была признана виновной в подделке документов и использовании поддельного документа. По соглашению сторон он получил штраф в размере 6000 евро.

"В 2015 году налоговая инспекция наложила арест на банковский счет MTÜ Altmedia, принадлежащей Корнилову, поскольку были основания полагать, что деньги организации были выведены без уплаты налогов под видом фиктивных операций. В 2016 году Корнилова арестовали по подозрению в налоговом преступлении", - писало ERR в 2018 году.

Что такое Baltnews

В ежегоднике за 2014 год КаПо написало об Александре Корнилове в главе, в которой говорилось об использовании так называемой «мягкой силы» в деятельности по влиянию.

КаРо отметило, что «мягкая сила» России рассматривается в первую очередь как «российская внешнеполитическая пропаганда», целью которой является влияние на общественное мнение в западных странах.

"Одним из таких примеров является создание медиабренда Baltnews в странах Балтии на средства «России сегодня». А именно, в октябре 2014 года в Эстонии, Латвии и Литве был запущен новый медиапроект: под единым брендом Baltnews начали работать русскоязычные порталы baltnews.ee, baltnews.lt и baltnews.lv. На этих каналах планируется развивать мультимедийный контент, (интернет) возможности телевидения и радио. Деятельность сайта baltnews.ee в Эстонии организует Александр Корнилов, член местного Координационного совета российских соотечественников и глава пропагандистского портала baltija.eu", - говорится в сообщении.