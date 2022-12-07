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Еврокомиссия анонсировала новые санкции против РФ

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Еврокомиссия анонсировала новые санкции против РФ
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: JEAN-FRANCOIS BADIAS

В среду, 7 декабря, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит очередной, девятый пакет санкций в отношении России, сообщает Русская служба BBC.

"Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию платить за свою жестокость. Существующие восемь пакетов санкций уже наносят значительный ущерб", - написала она в Twitter.

В новый пакет санкций включат следующие меры:

  • В санкционные списки добавят почти 200 российских граждан и компаний. Это будут компании, связанные с российскими вооруженными силами, военные, члены Госдумы и сотрудники правительства;
  • Будут введены санкции против трех российских банков, в том числе Российского банка развития регионов;
  • Ограничения на экспорт в Россию нескольких категорий российских товаров, особенно товаров двойного назначения и электроники;
  • Пресечение экспорта в Россию деталей для производства беспилотных летательных аппаратов, а также их экспорта в третьи страны, которые могут переправить их в Россию;
  • Ограничения на вещание четырех российских каналов.

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