В среду, 7 декабря, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит очередной, девятый пакет санкций в отношении России, сообщает Русская служба BBC.
Еврокомиссия анонсировала новые санкции против РФ
Еврокомиссия анонсировала новые санкции против РФ
"Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию платить за свою жестокость. Существующие восемь пакетов санкций уже наносят значительный ущерб", - написала она в Twitter.
Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022
We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty
The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.
Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0
В новый пакет санкций включат следующие меры:
- В санкционные списки добавят почти 200 российских граждан и компаний. Это будут компании, связанные с российскими вооруженными силами, военные, члены Госдумы и сотрудники правительства;
- Будут введены санкции против трех российских банков, в том числе Российского банка развития регионов;
- Ограничения на экспорт в Россию нескольких категорий российских товаров, особенно товаров двойного назначения и электроники;
- Пресечение экспорта в Россию деталей для производства беспилотных летательных аппаратов, а также их экспорта в третьи страны, которые могут переправить их в Россию;
- Ограничения на вещание четырех российских каналов.
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