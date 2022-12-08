Видео ⟩ За занавесом: Украина не должна существовать как государство

То, что Украина - несостоявшееся государство, пытается утверждать и одна из главных пропагандисток, Маргарита Симоньян, которая в длинной тираде рассказывает, как замечательно развита Кубанская область в России, как она чиста, как хороша там инфраструктура, в отличие от Крыма, который до оккупации находился в запущенном состоянии и куда украинское государство не вкладывало никаких средств. При этом рассказывается, что Украина преднамеренно пытается уничтожить православие, а вносимый в настоящее время законопроект о запрете Русской православной церкви на территории Украины приведет к убийству русских священников и прихожан.

В связи с 90-й годовщиной трагедии украинского народа - искусственно спровоцированного Голодомора - естественно, возбудились и российские пропагандисты, утверждая, что все это миф. И Дмитрий Киселев, и Евгений Попов, и другие говорят, что голод был во всем Советском Союзе из-за неурожая и нет оснований утверждать, что он был искусственно вызван в Украине. Это откровенная ложь, и все уважаемые историки сходятся во мнении, что украинский голод был искусственно спровоцирован и являлся прямой реализацией сталинской политики. Один из самых авторитетных исследователей истории Восточной Европы, в том числе Украины, профессор Тимоти Снайдер, написавший несколько книг о Голодоморе в Украине, заявил, что отрицание Голодомора является антиукраинской пропагандой, которая отрицает и искажает исторические факты. Тем временем кремлевские идеологи бросились рассказывать о преступлениях, совершенных нацистами и поляками на Украине - чем говорить о своих преступлениях, обратимся лучше к немцам и полякам. Излишне говорить, что вину руководства СССР в Голодоморе никто из идеологического истеблишмента не признал.