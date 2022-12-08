На прошлой неделе российские пропагандисты выдали в своих передачах пару новых откровений. Во-первых, пропагандист Владимир Соловьев ясно сказал, что Украина как государство не должна существовать, потому что это сатанинская страна. Также была внесена ясность, почему происходящее на Украине нельзя называть войной. Не потому, что войны нет, а затем, чтобы Россия могла бы и дальше оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Видео ⟩ За занавесом: Украина не должна существовать как государство
В то же время Россия продолжает отдаляться от цивилизованного мира и международных организаций. После резкого осуждения на прошлой неделе агрессии России на Украине Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ превратилась в экстремистскую организацию, поддерживающую нацизм, и поэтому Россия дистанцируется от нее. К этому телевизионные идеологи добавили, что ОБСЕ дискредитирует себя уже с 2014 года, потому что все это время притворялась, что не видит, что происходит на Донбассе.
Россияне хвастаются несуществующими успехами
Всю прошедшую неделю так называемые военные корреспонденты и различные военные чины пытались рассказать общественности, что оккупационная армия добилась значительных успехов в направлении Бахмута, и город скоро будет "освобожден". В то же время американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) констатирует, что русские сильно преувеличивают свои реальные достижения, и вовсе не факт, что город будет захвачен. Британская военная разведка указала, что бахмутское наступление обходится России несоизмеримо дороже, чем его потенциальные выгоды. Судя по всему, взятие города имеет для российского руководства в основном символическое политическое значение, заключили британцы.
Также пропагандисты без устали твердят одну и ту же мантру, не имеющую доказательств, а именно, что украинские солдаты устали, их боеспособность низка и у них нет желания воевать. В российской армии все якобы наоборот - мобилизованные полны боевого духа, хорошо обучены и экипированы. По мнению аналитиков ISW, тут желаемое выдается за действительное: "Российские военные чиновники продолжают сражаться с мобилизованными солдатами, которые отказываются воевать. Независимые российские СМИ взяли интервью у мобилизованного, которого российские силы держали в подвале вместе с другими, отказавшимися воевать в Донецкой области. СМИ сообщает, что в подвале осталось не менее 12 российских солдат. Журналист потребовал от российских властей освободить оставшихся солдат и привлечь к ответственности командиров, державших их под замком. ISW уже ранее сообщал о подобных неофициальных центрах содержания под стражей на передовой, где находились сотни других российских солдат, не желавших воевать".
ISW ссылается также на сообщение от 2 декабря в российском Telegram-канале о том, что мобилизованные солдаты, дислоцированные в Казани (Татарстан), "взбунтовались", когда их командиры не позволили им отправиться в отпуск или навестить родственников. ISW известно и о других случаях, когда мобилизованные солдаты бунтовали и не подчинялись приказам.
Вопреки полным энтузиазма утверждениям пропагандистов о боевом духе мобилизованных, аналитики ISW отмечают: "Недостатки российской частичной мобилизации продолжают подрывать попытки российской армии сосредоточить новые воинские части для достижения решающего прорыва на поле боя. Источник в России сообщает, что российское Минобороны в начале частичной мобилизации не имело ресурсов, чтобы быстро обеспечить российские войска адекватной связью, что привело к массовым закупкам российскими солдатами дешевых аналоговых радиоприемников и позволило украинским силам легко перехватывать российские каналы связи".
Также, хотя небезызвестный командир чеченского отряда "Ахмет" Апти Алаудинов уверенно заявляет в телепрограммах, что российской армии не нужна никакая пауза и она готова двигаться вперед по первому приказу, Deutsche Welle сообщает совсем другое. Маргарет Кляйн, аналитик берлинского аналитического центра "Немецкий институт международных отношений и безопасности" (SWP), заявила изданию, что российской армии срочно нужно время для отдыха и перегруппировки, поскольку "они несут тяжелые технические и кадровые потери". Она назвала плохо обученных и плохо экипированных мобилизованных "пушечным мясом".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Переговоров не ожидается
Поскольку страны Запада заявили, что вывод российских войск с территории Украины является обязательным условием любых мирных переговоров, Кремль, соответственно, заявил, что это невозможно, и "специальная военная операция" будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели. ISW уже ранее заявил, что, судя по риторике Путина, он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и придерживается максималистских военных целей. Путин и Лавров объявили свои условия начала мирных переговоров: сокращение западной финансовой и военной помощи Украине, признание незаконной аннексии Россией украинской территории, ограничение военной деятельности НАТО и Запада в Европе.
ISW указывает, что Кремль хочет убедить Запад начать переговорный процесс без четкого определения того, направлены ли переговоры на перемирие, мирный процесс или окончательное мирное соглашение. Кремль продолжает выдвигать требования, равноценные полной капитуляции Запада. Все это свидетельствует о незаинтересованности России в переговорах. Это подтверждается и заявлениями в передачах кремлевских пропагандистов - никакие мирные переговоры невозможны, пока Украина не капитулирует. Соловьев даже заявил, что Украина не должна существовать как государство. Точно так же продолжается демагогия о том, что Россия не имеет морального права оставлять русскоязычных жителей Донбасса под "фашистской властью".
То, что Украина - несостоявшееся государство, пытается утверждать и одна из главных пропагандисток, Маргарита Симоньян, которая в длинной тираде рассказывает, как замечательно развита Кубанская область в России, как она чиста, как хороша там инфраструктура, в отличие от Крыма, который до оккупации находился в запущенном состоянии и куда украинское государство не вкладывало никаких средств. При этом рассказывается, что Украина преднамеренно пытается уничтожить православие, а вносимый в настоящее время законопроект о запрете Русской православной церкви на территории Украины приведет к убийству русских священников и прихожан.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Голодомор и "фашистская" елка в Латвии
В связи с 90-й годовщиной трагедии украинского народа - искусственно спровоцированного Голодомора - естественно, возбудились и российские пропагандисты, утверждая, что все это миф. И Дмитрий Киселев, и Евгений Попов, и другие говорят, что голод был во всем Советском Союзе из-за неурожая и нет оснований утверждать, что он был искусственно вызван в Украине. Это откровенная ложь, и все уважаемые историки сходятся во мнении, что украинский голод был искусственно спровоцирован и являлся прямой реализацией сталинской политики. Один из самых авторитетных исследователей истории Восточной Европы, в том числе Украины, профессор Тимоти Снайдер, написавший несколько книг о Голодоморе в Украине, заявил, что отрицание Голодомора является антиукраинской пропагандой, которая отрицает и искажает исторические факты. Тем временем кремлевские идеологи бросились рассказывать о преступлениях, совершенных нацистами и поляками на Украине - чем говорить о своих преступлениях, обратимся лучше к немцам и полякам. Излишне говорить, что вину руководства СССР в Голодоморе никто из идеологического истеблишмента не признал.
Пропагандисты также продолжали в своих передачах привычный нарратив о европейской русофобии и возрождении нацизма. "Словесному обстрелу" подверглась и установленная в Лиелварде рождественская елка, украшенная орнаментами Лиелвардского пояса, которые российские журналисты тут же назвали нацистскими, поскольку на этих орнаментах изображена свастика. Если Латвия упоминалась вскользь и в таком совершенно комическом контексте, то гораздо более серьезные выпады вновь были направлены против Польши и Франции. Относительно Польши Соловьев заявил, что русские могут пустить по ней ракету точно так же, как это сделали украинцы, потому что поляки активно поддерживают украинских "нацистов" в военном отношении. Нужно добавить, что идеологические выпады против Польши ведутся уже несколько недель - ее демонизируют и изображают как враждебную России страну, против которой в случае необходимости может быть применена сила.
Франция же попала в немилость после визита ее президента Эммануэля Макрона в США, а также после предложения Франции создать трибунал для расследования российских военных преступлений. Пропагандисты не могут этого простить, поэтому Францию и ее президента открыто высмеивают и представляют как продавшихся в рабство в США, как и вся остальная Европа, за исключением разве что Венгрии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также с предсказуемым возмущением отреагировал на решение ОБСЕ осудить агрессию России в Украине, обвинив организацию в экстремизме. По мнению Лаврова, ОБСЕ, одним из основателей которой была Россия, потеряла свое значение, поскольку в ней доминируют западные страны, желающие уничтожить Россию.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Преступления продолжаются
Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины и говорить о том, что это помогает добиться успеха на фронте и эти удары оправданы. В то же время с нарастающей истерией сообщается об украинских обстрелах в Донецке, с ложными утверждениями о том, что украинцы намеренно обстреливают школы, больницы и детские сады. Это не подтверждается ни одним независимым источником и учреждением, занимающимся документированием военных преступлений. Между тем в Deutsche Welle Андраш Рач, эксперт по российской политике безопасности Совета по международным отношениям Германии, заявил, что бомбардировка украинских высоковольтных сетей, трансформаторов и линий электропередач, соединяющих страну с энергосистемами Евросоюза, вероятно, была запланирована несколько месяцев, если не лет назад. Рач считает, что это делается для того, чтобы причинить гражданскому населению такие страдания, которые вынудят украинское правительство начать переговоры. Издание также отмечает, что, атакуя энергетическую инфраструктуру Украины, Россия стирает границы между гражданскими и военными целями.
"Мораль гражданского населения не является законной целью, и проведение этих атак с единственной целью запугать гражданское население является военным преступлением", - говорит Мари Стразерс, директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.
Между тем пропагандисты сообщают, что украинцы вычисляют и казнят русскоязычных жителей Херсона, чему нет никаких доказательств. Однако, по данным ISW, есть данные о том, что российские оккупанты в Луганске повесили нескольких украинцев как "предателей".
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