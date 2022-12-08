Политическая драма в Перу: президент Кастильо пытался распустить парламент, но был смещен и задержан

60-летняя Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу, она заявила, что останется на этой должности до июля 2026 года, когда должно было закончиться президентство Кастильо.

Борьба президента и парламента

События в Перу начали развиваться стремительно после того, как Педро Кастильо выступил с обращением по национальному телевидению, в ходе которого объявил в стране чрезвычайное положение.

Приняв присягу, Дина Болуарте призвала к политическому перемирию в Перу Фото: Reuters

Кастильо сообщил, что распускает парламент, большинство в котором составляют представители оппозиции, что вызвало шок в стране и за рубежом. Несколько министров перуанского правительства немедленно подали в отставку, а глава конституционного суда обвинил президента в попытке госпереворота.

США настоятельно призвали Кастильо отменить свое решение, вице-президент Болуарте обвинила его в подрыве конституционного порядка, а перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать конституцию страны.

Попытку распустить парламент Кастильо предпринял в качестве превентивной меры - он сделал это всего за несколько часов до того, как законодатели должны были проголосовать за процедуру его импичмента (голосование по этому вопросу должно было стать уже третьим с момента избрания Кастильо в июле 2021 года).

Перу - факты о стране

Перу - второй в мире производитель меди. Там добывают также золото, серебро, олово, цинк и нефть.