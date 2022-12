Латвийцы спорят в Twitter: обязательны ли чаевые в кафе?

Dzeramnaudu cepiens.

Tēze.

Dzeramnauda nav atkarīga no nozares.

Tā ir atkarīga no tās devēja.

Ja es uzskatu, ka man ir pieņemami un svarīgi kādam pateikt mantisku paldies, es to darīšu.

Negaidu pretī to pašu.