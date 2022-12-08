В среду, 7 декабря, на путепроводе Дзинтару в Юрмале произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов, в аварии пострадали три человека. Стали известны новые детали ДТП, сообщает передача Degpunktā.
Полиция раскрыла новые детали тяжелой аварии двух микроавтобусов в Юрмале
В воздухе витал аромат вина, и окружающие подтвердили - это алкоголь, который вылился из ехавшего по виадуку в направлении Риги микроавтобуса Mercedes. Водитель с напарникам развозили напитки по магазинам, однако пункта назначения не достигли, так как пострадали в результате столкновения с бусиком, ехавшим навстречу.
К сожалению, последствия произошедшего тяжелые - без вмешательства пожарных обойтись было невозможно. Спасатели пустили в дело специнструмент.
В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что все трое пострадавших получили политравму - травмы нескольких частей тела. Это определенно означает, что полиция начнет уголовный процесс.
Младший инспектор юрмальского участка Государственной полиции Гирт Зустениекс указал: "Согласно первым опросам, водитель Volkswagen, двигаясь по виадуку, не учел погодные условия, не справился с управлением и столкнулся с Mercedes Sprinter. Более конкретно обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования".
Полицейские отметили, что измерят протекторы шин обоих автомобилей.
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