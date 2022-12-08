Полиция раскрыла новые детали тяжелой аварии двух микроавтобусов в Юрмале

В воздухе витал аромат вина, и окружающие подтвердили - это алкоголь, который вылился из ехавшего по виадуку в направлении Риги микроавтобуса Mercedes. Водитель с напарникам развозили напитки по магазинам, однако пункта назначения не достигли, так как пострадали в результате столкновения с бусиком, ехавшим навстречу.

К сожалению, последствия произошедшего тяжелые - без вмешательства пожарных обойтись было невозможно. Спасатели пустили в дело специнструмент.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что все трое пострадавших получили политравму - травмы нескольких частей тела. Это определенно означает, что полиция начнет уголовный процесс.

Младший инспектор юрмальского участка Государственной полиции Гирт Зустениекс указал: "Согласно первым опросам, водитель Volkswagen, двигаясь по виадуку, не учел погодные условия, не справился с управлением и столкнулся с Mercedes Sprinter. Более конкретно обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования".

Полицейские отметили, что измерят протекторы шин обоих автомобилей.

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