Видео ⟩ Серьезная авария в Юрмале: столкнулись два микроавтобуса

Государственная полиция сообщила порталу TVNET об аварии в Юрмале, где 7 декабря около 12:00 произошло столкновение двух микроавтобусов - Volkswagen и Mercedes-Benz.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, с травмами они доставлены в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в среду, 7 декабря, в первой половине дня во многих местах Латвии прошел сильный снегопад. В Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщили, что на многих дорогах были особо осложнены условия для движения автомобилей.

Также синоптики предупредили о том, что в период с 12:00 до 15:00 в среду, 7 декабря, в западных и центральных районах Латвии ожидается очень сильный снегопад с подъемом снежного покрова на 10-12 см, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Синоптики объявили оранжевое предупреждение.