Поддержка беженцев из Украины продлена до лета

Ранее поддержку было предусмотрено оказывать до 31 декабря этого года.

Государство продолжит предоставлять жилье, но не дольше, чем до 30 июня 2023 года, тем украинцам, которые в нем нуждаются, даже по истечении 60- или 120-дневного периода, указанного в законе.

Также предусмотрено, что Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) выдает вид на жительства на два года жителям Украины, которые имеет право на получение статуса временной защиты или которым присвоен такой статус.

Принятые изменения также гласят, что гражданин Украины, имеющий проездной документ, выданный в Украине, имеет право вступать в трудовые отношения без получения вида на жительство. В этом случае трудовой договор может быть заключен не более чем на 30 дней. Не позднее 10 дней со дня начала трудовых отношений гражданин Украины обязан подать заявление о выдаче вида на жительство в УДГМ.

Закон также предусматривает, что с 1 июля 2023 года украинские граждане будут иметь право бесплатно посещать уроки латышского языка и культуры, которые способствуют сотрудничеству между украинскими гражданами и латвийским обществом.