Видео ⟩ Какова судьба фрагмента памятника из Даугавпилса? Интервью с замдиректора Музея оккупации Латвии

Памятник в Сквере Славы в Даугавпилсе, октябрь 2022 года. Фото: Евгений Ратков. Фрагмент обелиска в хранилище Музея оккупации Латвии.

Два советских памятника в Даугавпилсе демонтировали в ночь на 31 октября согласно Закону о демонтаже объектов, прославляющих тоталитарные режимы. Демонтаж проходил, мягко говоря, неспокойно. По данным государственной полиции, за беспорядки и неподчинение закону было начато 37 административных процессов. Также возбуждено одно уголовное дело о порче имущества. Об этом пишет портал Chayka.lv.