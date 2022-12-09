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Видео ⟩ Какова судьба фрагмента памятника из Даугавпилса? Интервью с замдиректора Музея оккупации Латвии

Chayka.lv Анастасия Федорова
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Какова судьба фрагмента памятника из Даугавпилса? Интервью с замдиректора Музея оккупации Латвии
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Памятник в Сквере Славы в Даугавпилсе, октябрь 2022 года. Фото: Евгений Ратков. Фрагмент обелиска в хранилище Музея оккупации Латвии.
Памятник в Сквере Славы в Даугавпилсе, октябрь 2022 года. Фото: Евгений Ратков. Фрагмент обелиска в хранилище Музея оккупации Латвии. Фото: Архив Музея оккупации Латвии / Коллаж: Chayka.lv

Два советских памятника в Даугавпилсе демонтировали в ночь на 31 октября согласно Закону о демонтаже объектов, прославляющих тоталитарные режимы. Демонтаж проходил, мягко говоря, неспокойно. По данным государственной полиции, за беспорядки и неподчинение закону было начато 37 административных процессов. Также возбуждено одно уголовное дело о порче имущества. Об этом пишет портал Chayka.lv.

Для сравнения - в столице, во время демонтажа памятника Освободителям Риги, задержанных было почти в два раза меньше.

Что стало с памятниками из Даугавпилса? По какому принципу одни советские объекты уничтожали, а другие сохраняли? И какова судьба фрагмента памятника из Сквера Славы? На эти и другие вопросы нам ответила заместитель директора Музея оккупации Латвии Тайга Кокневича.

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