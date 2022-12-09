Два советских памятника в Даугавпилсе демонтировали в ночь на 31 октября согласно Закону о демонтаже объектов, прославляющих тоталитарные режимы. Демонтаж проходил, мягко говоря, неспокойно. По данным государственной полиции, за беспорядки и неподчинение закону было начато 37 административных процессов. Также возбуждено одно уголовное дело о порче имущества. Об этом пишет портал Chayka.lv.
Видео ⟩ Какова судьба фрагмента памятника из Даугавпилса? Интервью с замдиректора Музея оккупации Латвии
Какова судьба фрагмента памятника из Даугавпилса? Интервью с замдиректора Музея оккупации Латвии
Для сравнения - в столице, во время демонтажа памятника Освободителям Риги, задержанных было почти в два раза меньше.
Что стало с памятниками из Даугавпилса? По какому принципу одни советские объекты уничтожали, а другие сохраняли? И какова судьба фрагмента памятника из Сквера Славы? На эти и другие вопросы нам ответила заместитель директора Музея оккупации Латвии Тайга Кокневича.
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