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Выявлено 456 новых случаев Covid-19, скончался один человек

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Выявлено 456 новых случаев Covid-19, скончался один человек
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки выявлено 456 новых случаев Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

За день было проведено 1866 тестов на Covid-19, 24,4% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 301 до 300,9 случая на 100 000 человек. 

С начала пандемии в Латвии скончались 6108 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 967 729 случая заражения.

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