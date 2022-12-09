Выявлено 456 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

За день было проведено 1866 тестов на Covid-19, 24,4% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 301 до 300,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6108 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 967 729 случая заражения.