Молодая мать и ее 11-месячная дочь найдены целыми и невредимыми

Государственная полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках.

Как сообщалось ранее, 7 декабря в 10:30 молодая женщина с ребенком вышла из дома на улице Виляну в Риге.

Мать ребенка была одета в розовую куртку. Ребенок, вероятно, был одет в красный комбинезон с белыми точками. Детская коляска светлого цвета.