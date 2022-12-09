Как сообщает полиция, пропавшая Вероника Бутане и ее 11-месячная дочь найдены в целости и сохранности.
Молодая мать и ее 11-месячная дочь найдены целыми и невредимыми
Молодая мать и ее 11-месячная дочь найдены целыми и невредимыми
Государственная полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках.
Как сообщалось ранее, 7 декабря в 10:30 молодая женщина с ребенком вышла из дома на улице Виляну в Риге.
Мать ребенка была одета в розовую куртку. Ребенок, вероятно, был одет в красный комбинезон с белыми точками. Детская коляска светлого цвета.
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