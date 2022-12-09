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Молодая мать и ее 11-месячная дочь найдены целыми и невредимыми

rus.tvnet.lv
Молодая мать и ее 11-месячная дочь найдены целыми и невредимыми
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policijas foto

Как сообщает полиция, пропавшая Вероника Бутане и ее 11-месячная дочь найдены в целости и сохранности.

Государственная полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках.

Как сообщалось ранее, 7 декабря в 10:30 молодая женщина с ребенком вышла из дома на улице Виляну в Риге.

Мать ребенка была одета в розовую куртку. Ребенок, вероятно, был одет в красный комбинезон с белыми точками. Детская коляска светлого цвета.

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