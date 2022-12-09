США поддержит решение Германии передать украинской армии танки "Леопард-2", заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
США поддерживают поставку немецких танков Украине
США поддерживают поставку немецких танков Украине
До сих пор США не направили на Украину ни самолетов, ни танков западного производства, ни ракет большой дальности, и не позволили сделать это своим союзникам по НАТО.
Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что США проинформировали Германию о том, что поддержат поставку немецких танков "Леопард 2" в Украину, если Берлин примет такое решение.
"Это подтвердилось во время моего визита в Вашингтон. Мы дискутировали об этом в Госдепартаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают от Германии выполнения своих обязательств", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
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