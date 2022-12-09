США поддерживают поставку немецких танков Украине

До сих пор США не направили на Украину ни самолетов, ни танков западного производства, ни ракет большой дальности, и не позволили сделать это своим союзникам по НАТО.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что США проинформировали Германию о том, что поддержат поставку немецких танков "Леопард 2" в Украину, если Берлин примет такое решение.

"Это подтвердилось во время моего визита в Вашингтон. Мы дискутировали об этом в Госдепартаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают от Германии выполнения своих обязательств", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.