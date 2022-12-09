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США поддерживают поставку немецких танков Украине

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США поддерживают поставку немецких танков Украине
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Немецкий танк
Немецкий танк Фото: Karolis Kavolelis/Shutterstock

США поддержит решение Германии передать украинской армии танки "Леопард-2", заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

До сих пор США не направили на Украину ни самолетов, ни танков западного производства, ни ракет большой дальности, и не позволили сделать это своим союзникам по НАТО.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что США проинформировали Германию о том, что поддержат поставку немецких танков "Леопард 2" в Украину, если Берлин примет такое решение.

"Это подтвердилось во время моего визита в Вашингтон. Мы дискутировали об этом в Госдепартаменте, Конгрессе и Сенате. Наши партнеры ожидают от Германии выполнения своих обязательств", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

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