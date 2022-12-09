Видео ⟩ Что выгоднее: оплатить стоянку или получить штраф за неправильную парковку?

"Например, штраф за стоянку автомобиля на тротуаре - 30 евро, за парковку на месте, предназначенном для инвалидов, очень маленький - всего 55 евро. На стоянке Rīgas satiksme в самом центре - в Зона R - парковка автомобиля стоит 5 евро за первый час, 8 евро за каждый последующий. Итак, если вам придется парковать свою машину в Старой Риге на восемь часов, то за парковку придется заплатить 61 евро. Тогда, конечно, дешевле заплатить штраф", - заключил Дайнис.

Зритель шоу также прислал фотогалерею, где хорошо видно, что автомобиль остановился не там, где это разрешено правилами. Но самым неудобным вопросом является использование парковочных мест для инвалидов, ведь речь идет не только о деньгах.

"Хочу сказать, что самое главное - это этика. Крайне неэтично оставлять свою машину на местах, предназначенных для инвалидов", - сказал Янис Ванкс, директор "Школы безопасного вождения".

"За парковку на парковке для инвалидов предусмотрен штраф в размере 55 евро", - сообщил представитель Государственной полиции Томс Садовскис.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)