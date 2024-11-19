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Во вторник утром местами обледенели автодороги

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Дорога в Латвии. Иллюстративное фото
Дорога в Латвии. Иллюстративное фото Фото: VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Во вторник утром местами в Курземе, Земгале и окрестностях Алуксне обледенели автодороги, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дороги покрывают противоскользящими материалами. Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействован 41 единица техники зимней службы.

Затруднены условия проезда на Видземском шоссе на участке от Виреши до Вецлайцене, на Елгавском шоссе от Далбе до Мейтене, на Лиепайском шоссе от Каги до Аннениеки, а также на автодороге Лиепая - граница Литвы (Руцава) на участке от Ницы до Руцавы.

На региональных автодорогах затруднен проезд в окрестностях Кулдиги, Тукумса, Лиепаи, Добеле и Елгавы.

При переменчивой погоде, характерной для межсезонья, по утрам дороги могут обледенеть, поэтому водителям следует быть особенно внимательными, подчеркивают в LVC. Водителей призывают выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и дистанцию движения.

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