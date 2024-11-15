Видео Шокирующая авария в центре Риги: водитель "влетел" в угол дома

Возможно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль оставил следы на стене и сильно деформировал забор на территории.

Видеонаблюдение и записи регистраторов показывают, что машина на одно мгновение исчезает из поля зрения, но уже через секунду врезается в стену дома.

Очевидец Гатис рассказал, что, проезжая по улице Ластадияс в направлении улицы Лачплеша, водитель не мог смириться с тем, что перед ним медленно ехала машина, поэтому он промчался мимо нее как можно быстрее.

Очевидцам пришлось сдерживать водителя, который пытался скрыться.

"Ребята не давали ему никуда идти. После этого там стояла полиция, чтобы он не убежал. Было видно его шоковое состояние", - говорит Анна.

Мужчину с травмами доставили в больницу. По данному инциденту возбудили дело об административном правонарушении.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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