Не заводится авто зимним утром: советы эксперта по уходу за аккумулятором

"Чем ниже температура, тем быстрее снижается емкость аккумулятора, что затрудняет запуск двигателя," – объясняет Линард Друкманис, специалист по продуктам компании Inter Cars Latvija. "Например, при +25 °C аккумулятор обеспечивает полную мощность, а при -18 °C его емкость снижается до 40%. При -30 °C емкость составляет всего около 18% от максимальной мощности. При этом для запуска двигателя в холодное время требуется больший пусковой ток, так как стартеру и двигателю нужно больше энергии."