Зимнее утро с температурой ниже нуля часто может преподнести неприятный сюрприз: нужно спешить на работу, везти детей в сад, а автомобиль не заводится. Как избежать этих проблем? Эксперт объясняет, почему аккумуляторы могут не работать в холодное время и как ухаживать за ними в зимние месяцы.
Не заводится авто зимним утром: советы эксперта по уходу за аккумулятором
Как холод "съедает" мощность аккумулятора
"Чем ниже температура, тем быстрее снижается емкость аккумулятора, что затрудняет запуск двигателя," – объясняет Линард Друкманис, специалист по продуктам компании Inter Cars Latvija. "Например, при +25 °C аккумулятор обеспечивает полную мощность, а при -18 °C его емкость снижается до 40%. При -30 °C емкость составляет всего около 18% от максимальной мощности. При этом для запуска двигателя в холодное время требуется больший пусковой ток, так как стартеру и двигателю нужно больше энергии."
Это связано с тем, что при низких температурах густеет моторное масло, что увеличивает сопротивление, а также сгущается электролит – это замедляет прохождение тока через аккумулятор и уменьшает доступную энергию для старта.
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