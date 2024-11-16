Массовый отказ от Х: социальная сеть Bluesky привлекла миллионы пользователей

Многие переходят к конкуренту X Bluesky

Платформа по обмену сообщениями Bluesky сообщила, что только на этой неделе к ее услугам присоединились около 2,5 миллиона новых пользователей. Их общее число выросло до более чем 16 миллионов.

Bluesky была представлена обществу в феврале этого года, и ее поддержал бывший глава Twitter Джек Дорси. С того времени он дистанцировался от предприятия и в мае подтвердил, что покинул правление компании.

На самом деле, услуга по своим функциям очень похожа на Х Илона Маска и перед этим на Twitter. Пользователи могут публиковать короткие текстовые, фото- и видеоматериалы, отсылать личные сообщения, подписываться на других пользователей и реагировать на действия других пользователей.

Пользователи Bluesky могут блокировать других, что может привлечь тех, кто критиковал введенные Маском на платформе Х изменения в функции блокировки. Правила платформы также запрещают пропаганду ненависти и экстремизма, за что X подвергалась критике.

Однако, возможно, самое большое различие в том, что Bluesky работает как децентрализованные платформа. Проще говоря, это означает, что пользователи могут хранить свои данные на серверах, которые не являются собственностью предприятия.

Кроме того, Bluesky основана на открытом программном коде, что означает, что другие заинтересованные могут увидеть, как сделана платформа. Несмотря на сильный рост, база пользователей Bluesky горазда меньше, чем у ее конкурентов.

Подробная информация об Х не опубликована, однако Reuters подсчитало, что у нее может быть около 317 миллионов пользователей. У Meta Threads - примерно 275 миллионов активных пользователей, которые используют ее хотя бы раз в месяц.

Еще один серьезный конкурент Х - это Threads. Эту услугу в прошлом году создало предприятие Meta, известное своим Facebook.

В течение нескольких дней эта услуга набрала более 100 миллионов пользователей, Threads стало самым быстрорастущим приложением в истории. Это главным образом текстовая услуга, в которой объем текста ограничен до 500 знаков.

Threads только в ноябре получила более 15 миллионов новых пользователей.

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