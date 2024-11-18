Рижанин случайно оплатил парковку не той машины: что делать?

Либо при вводе номера машины, либо человек ошибся в указании места парковки. Однако бывают ситуации, когда владелец произвел оплату за другое свое транспортное средство, которого в тот момент не было на стоянке.

"Правилами предусмотрено, что штраф может быть оспорен. Rīgas satiksme может отменить оплату, если пользователь сможет доказать, что конкретный автомобиль находился в другом месте", - пояснила Барташевича-Фельдмане.

Она подчеркивает, что автовладелец должен обратиться в Rīgas satiksme с официальным заявлением и одновременно предоставить фотографию, подтверждающую, где в тот момент был припаркован автомобиль, за который была ошибочно уплачена плата за парковку.

"Такие случаи случаются время от времени. Например, машина была в сервисе, значит предоставляются видеозаписи из сервиса. Если вы стоите перед домом, вы можете попросить жену сфотографировать машину. Должны быть неопровержимые доказательства. Тогда квитанция о штрафе будет проверена и аннулирована", - пояснила Барташевича-Фельдмане.

Хотя машина мужчины, за которую он заплатил на парковке на набережной, в это время находилась в доме его родителей под Ригой, доказать это он не может. Родителей в это время не было дома, поэтому они не смогли зафиксировать наличие автомобиля во дворе и прислать фотографию.

"Если бы мою машину сфотографировали в доме моих родителей когда-то позже в тот же день, это бы не сработало. Потому что тогда я уже мог бы приехать домой на этом автомобиле", - примирительно признает Эмилс.

Представитель Rīgas satiksme, комментируя такую ​​ситуацию, утверждает, что квитанция о штрафе останется в силе.

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