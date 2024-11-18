11 ноября на набережной Риги рижанин Эмилс столкнулся с неприятной ситуацией. Вернувшись к своей машине, он обнаружил на лобовом стекле штраф за парковку на платной стоянке Rīgas satiksme. Эмилс был уверен, что оплатил стоянку честно, но позже выяснилось, что он случайно оплатил парковку для другого своего автомобиля. Что делать в такой ситуации, выяснял портал Tv3.lv.
Рижанин случайно оплатил парковку не той машины: что делать?
"Я придумал этому название - налог на богатство", - иронизирует над ситуацией Эмилс.
"Это когда вы получаете штраф за парковку, хотя вы добросовестно заплатили за это время. Лишь через некоторое время узнаешь, что заплатил за другую машину, а не за ту, на которой припарковался на самом деле", - добавил он.
Эмилс написал о своих проблемах в Instagram, отметив компанию Mobilly. Та немедленно отреагировала, предложив Эмилсу связаться с владельцем парковочного места, Rīgas satiksme.
Эмилс позвонил и узнал, что может подать заявление на отмену штрафа. Нужно только представить доказательства того, что оплаченный автомобиль в это время действительно был припаркован в другом месте.
"Они объяснили, что необходимо доказать факт парковки автомобиля в другом месте. Либо записи с камер наблюдения, либо соседям прислать фото того, как машина стоит во дворе, а не где-то еще", - говорит Эмилс.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане рассказала порталу tv3.lv, что компания время от времени получает просьбы от пользователей парковок отменить штраф, поскольку произошла ошибка.
Либо при вводе номера машины, либо человек ошибся в указании места парковки. Однако бывают ситуации, когда владелец произвел оплату за другое свое транспортное средство, которого в тот момент не было на стоянке.
"Правилами предусмотрено, что штраф может быть оспорен. Rīgas satiksme может отменить оплату, если пользователь сможет доказать, что конкретный автомобиль находился в другом месте", - пояснила Барташевича-Фельдмане.
Она подчеркивает, что автовладелец должен обратиться в Rīgas satiksme с официальным заявлением и одновременно предоставить фотографию, подтверждающую, где в тот момент был припаркован автомобиль, за который была ошибочно уплачена плата за парковку.
"Такие случаи случаются время от времени. Например, машина была в сервисе, значит предоставляются видеозаписи из сервиса. Если вы стоите перед домом, вы можете попросить жену сфотографировать машину. Должны быть неопровержимые доказательства. Тогда квитанция о штрафе будет проверена и аннулирована", - пояснила Барташевича-Фельдмане.
Хотя машина мужчины, за которую он заплатил на парковке на набережной, в это время находилась в доме его родителей под Ригой, доказать это он не может. Родителей в это время не было дома, поэтому они не смогли зафиксировать наличие автомобиля во дворе и прислать фотографию.
"Если бы мою машину сфотографировали в доме моих родителей когда-то позже в тот же день, это бы не сработало. Потому что тогда я уже мог бы приехать домой на этом автомобиле", - примирительно признает Эмилс.
Представитель Rīgas satiksme, комментируя такую ситуацию, утверждает, что квитанция о штрафе останется в силе.
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