На Елгавской железнодорожной линии задерживается движение поездов

Отдельные рейсы поездов отменены, другие задерживаются. Подробная информация о задержках поездов доступна на сайте PV vivi.lv и по бесплатному круглосуточному телефону 8760.

В том числе по техническим причинам отменен поезд Елгава (7:46) - Рига (8:33), а поезд Елгава (8:16) - Рига (9:01) будет следовать со всеми остановками.

Также отменен поезд Рига (7:44) - Елгава (8:29), в то время как поезд Рига (8:14) - Елгава (9:15) будет следовать со всеми остановками, и отменен поезд Елгава (8:46) - Рига (9:33), в то время как поезд Елгава (9:15) - Рига (10:00) будет следовать со всеми остановками.

В свою очередь, поезд Елгава (7:03) - Рига (7:48) в ожидании встречного поезда стоит на станции Олайне, и предполагаемая задержка поезда составляет около часа. Также по соответствующей причине на станции Олайне стоит поезд Елгава (6:19) - Рига (7:04), и его предполагаемая задержка составляет около 90 минут.

Чтобы обеспечить прибытие пассажиров поезда Елгава (6:19) - Рига (7:04) в конечный пункт, на станцию Олайне назначен автобус.

Ранее был отменен поезд Рига (6:14) - Елгава (07:01) на участке Баложи - Елгава, а поезд Рига (7:19) - Елгава (8:04) следует со всеми остановками со станции Баложи.

Ранее PV сообщал, что поезд Рига (6:14) - Елгава (07:01) по техническим причинам стоит на остановке в Баложи.

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