Видео Под Аугшлигатне произошла тяжелая авария, один человек погиб

Предоставленная VUGD для Latvijas Valsts ceļi информация свидетельствует о том, что происшествие было зафиксировано в 8:46. Авария произошла на 69-м километре Видземского шоссе (А2) возле Аугшлигатне.

На месте происшествия движение организуется по одной полосе движения.

Sadursme, обобщающая информацию очевидцев, отмечает, что на шоссе А2, на участке между Иерики и Лигатне, произошла тяжелая авария с участием легкового и грузового автомобилей.

По словам очевидцев, в аварии есть погибшие.

Госполиция сообщила порталу TVNET, что 20 ноября в 8:24 на 69-м километре автодороги Рига - Сигулда - граница Эстонии произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

По предварительной информации, столкновение произошло между легковым автомобилем и грузовым транспортным средством. В результате происшествия погиб один человек. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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