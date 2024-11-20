Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает о тяжелой автоаварии под Аугшлигатне.
Видео ⟩ Под Аугшлигатне произошла тяжелая авария, один человек погиб
Предоставленная VUGD для Latvijas Valsts ceļi информация свидетельствует о том, что происшествие было зафиксировано в 8:46. Авария произошла на 69-м километре Видземского шоссе (А2) возле Аугшлигатне.
На месте происшествия движение организуется по одной полосе движения.
Sadursme, обобщающая информацию очевидцев, отмечает, что на шоссе А2, на участке между Иерики и Лигатне, произошла тяжелая авария с участием легкового и грузового автомобилей.
По словам очевидцев, в аварии есть погибшие.
Госполиция сообщила порталу TVNET, что 20 ноября в 8:24 на 69-м километре автодороги Рига - Сигулда - граница Эстонии произошло ДТП с участием трех транспортных средств.
По предварительной информации, столкновение произошло между легковым автомобилем и грузовым транспортным средством. В результате происшествия погиб один человек. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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